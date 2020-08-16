Практические советы по увеличению эксплуатационного ресурса АКБ iPhone

Популярность техники Apple обусловлена ее функционалом, который возрастает год от года. Конечный потребитель получает больше возможностей для съемки видео и фото, работы с тяжелыми приложениями и так далее. По мере увеличения возможностей существенно возрастает нагрузка на элемент питания (АКБ), который увеличивает работоспособность гаджетов. В связи с этим, производители решают две взаимосвязанные задачи. Необходимо оснастить девайс Apple емким АКБ и одновременно с этим продлить его эксплуатационный ресурс. К сожалению, идеальных моделей, которые не подвержены поломкам, не существует. Опыт показывает, что по статистике сервисного центра MrFix замена аккумулятора – это одна из наиболее частых услуг по ремонту iPhone,поэтому профессиональные услуги по ремонту iPhone пользуется стабильным спросом.

Внимание ко всем деталям

Производители техники Apple разработали несколько рекомендаций, которые позволят увеличить ресурс аккумулятора. Первая – это постоянный контроль уровня заряда АКБ, который не должен быть ниже 20%. В противном случае, частая разрядка батареи приведет к существенному уменьшению ее емкости. Вторая рекомендация касается использования агрегата строго в рамках рекомендованных температурных режимов. С одной стороны, девайс немного греется во время работы. С другой стороны, резкий и продолжительный холод или жара, не лучшим образом отразится на его работоспособности. Исчерпывающую информацию можно найти в инструкции по эксплуатации. Перечень других рекомендаций выглядит следующим образом:

использование только оригинального зарядного устройства;



1 раз каждые 3 месяца АКБ разряжают на 100% и на 100% заряжают;



диагностику и ремонт проводят в авторизованных сервисных центрах;



соблюдают рекомендованное количество зарядок и разрядок.

Инструкция по эксплуатации предоставит необходимые сведения

Эксплуатационный ресурс АКБ зависит от действий пользователя. К примеру, если требуется продолжительная работа без дополнительной зарядки, то необходимо уменьшить яркость экрана. Еще одна полезная опция – это экономия заряда. Удаление ненужных анимационных эффектов и сокращение времени для включения принудительной блокировки экрана помогут увеличить продолжительность работы девайса. Перечень других рекомендаций:

отключение фонового обновления софта;



установка блокировки рекламы;



включение при необходимости «авиа режима», если пользователь не ожидает важный звонок;



отключение автоматического поиска Wi-Fi.

Рекомендуется отключить опцию Air Drop и геолокационные приложения, которые усиленно потребляют энергию.