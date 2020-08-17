В Европе обвинили Турцию в эскалации напряжения в восточном Средиземноморье

В Евросоюзе считают, что возобновление Турцией буровых работ около берегов Кипра может угрожать безопасности в восточном Средиземноморье.



Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, передает "Интерфакс".



"Сегодняшнее объявление Турцией о возобновлении буровых работ судном Yavuz в морской зоне, делимитированной Кипром и Египтом, к сожалению, усиливает напряженность и угрожает безопасности в восточном Средиземноморье", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в воскресенье в Брюсселе.



Как он отметил, данный шаг "подрывает усилия по возобновлению диалога и переговоров, а также по немедленной деэскалации, что является единственным путем к стабильности и надежным решениям, как было подтверждено министрами иностранных дел ЕС в минувшую пятницу (на видеоконференции глав МИД стран ЕС - Ред.)".



"Я призываю турецкие власти немедленно прекратить эту деятельность и полностью и добросовестно вступить в широкий диалог с Европейским союзом", - заявил Боррель.



14 августа министры иностранных дел стран ЕС обсудили в ходе видеоконференции ситуацию в восточном Средиземноморье. Они подтвердили полную солидарность Евросоюза с Грецией и Кипром. В то же время главы МИД отметили, что "серьезное ухудшение отношений с Турцией имеет далеко идущие стратегические последствия для всего ЕС далеко за пределами восточного Средиземноморья".



Министры указали на то, что "недавняя военно-морская мобилизация Турции не способствует поиску каких-либо решений". Напротив, создается повышенный риск опасных инцидентов. Немедленная деэскалация со стороны Турции имеет решающее значение, говорится в итоговом документе видеоконференции.



Главы МИД стран ЕС напомнили о "значении, которое они придают отношениям с Турцией". Они подчеркнули, что вопросы, связанные с делимитацией морских границ и эксплуатацией соответствующих ресурсов, могут быть решены только путем диалога и переговоров в соответствии с международным правом и принципом добрососедских отношений, а не посредством односторонних действий и мобилизация военно-морских сил.



Напомним, что в начале июня со стороны Греции звучали заявления о готовности к военному конфликту из-за добычи нефти в Эгейском море. После этого министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна хочет решить спор в рамках международного права.

