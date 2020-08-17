Умер актер и режиссер Николай Губенко

Российский актер Николай Губенко умер на 79-м году жизни. Об этом сообщил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Московской городской думе Евгений Герасимов. "Подтверждаю, умер. Он долго болел", - сказал Герасимов. Как проинформировал на своей официальной странице в Twitter председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, о дате и месте прощания будет сообщено позже.

Николай Николаевич Губенко родился 17 августа 1941 года в Одессе (Украинская ССР, ныне Украина), в катакомбах, где его мать с четырьмя старшими детьми (сын и три дочери) пряталась вместе с другими жителями от немецкой бомбардировки. В 1942 году, когда город был оккупирован, мать была повешена за отказ сотрудничать с новыми властями. Отец ушел на фронт в июле 1941 года, был летчиком, через год погиб под Луганском. Николай остался с дедом по материнской линии, его сестер и брата забрали соседи и дали им новые фамилии (о существовании этих родственников он узнал лишь в 16 лет).



В 1947 году одесский военкомат выделил для Николая место в закрытой спецшколе-интернате для мальчиков, в старших классах которой ряд предметов преподавался на английском языке. Учащихся готовили для поступления в Военный институт иностранных языков. Однако в подростковом возрасте Николай Губенко увлекся театром, записался в школьный драмкружок. В старших классах посещал танцевальный кружок Одесского клуба трамвайщиков, был участником молодежного ансамбля, занимался в театральной студии при городском Доме актера. После спецшколы, в 1958 году, поступил в труппу Одесского театра юного зрителя, где проработал два года, сыграв множество эпизодических ролей.



В 1964 году окончил в Москве Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК, ныне Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова), где обучался в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Параллельно с учебой во ВГИКе некоторое время занимался с преподавателями из циркового училища, впоследствии полученные навыки он использовал как в кино, так и в театре (в частности, в поставленном им спектакле 2010 года "Арена жизни").



На втором курсе снялся в одной из главных ролей в кинофильме режиссера Марлена Хуциева "Застава Ильича" - Коли Фокина (фильм вышел на экраны в 1964 году). Эта роль открыла для Губенко путь в большой кинематограф. В том же году успешно сыграл Артуро Уи (сатирический портрет Адольфа Гитлера) в дипломном спектакле "Карьера Артуро Уи" по Бертольту Брехту. Актера заметил главный режиссер Театра на Таганке Юрий Любимов и пригласил его в свою труппу.



На Таганке Губенко получил несколько заметных ролей: летчика ("Добрый человек из Сезуана" Брехта), Керенского ("Десять дней, которые потрясли мир" по мотивам книги Джона Рида), Пугачева (одноименный спектакль по поэме Сергея Есенина), Печорина ("Герой нашего времени" Михаила Лермонтова), Годунова ("Борис Годунов" Александра Пушкина) и др. В 1968 году Губенко ушел из театра, чтобы продолжить образование на Высших курсах сценаристов и режиссеров ВГИКа (окончил в 1969 году).



В качестве режиссера снял шесть полнометражных фильмов, пять из них - по собственному сценарию: "Пришел солдат с фронта" (1971; сценарий Василия Шукшина), "Если хочешь быть счастливым" (1974), "Подранки" (1976), "Из жизни отдыхающих" (1980), "И жизнь, и слезы, и любовь" (1983), "Запретная зона" (1988). По словам Губенко, эти ленты он создавал, основываясь на личном опыте, на том, что он "досконально изучил и прочувствовал". Например, для фильма "Из жизни отдыхающих" он месяц провел в одном из санаториев в Мисхоре (Крым), записывая на диктофон разговоры с разными людьми. Потом эти записи легли в основу сценария.



В 1980 году по просьбе Юрия Любимова Губенко вернулся в актерский состав театра. После отъезда в 1983 году Любимова из СССР и лишения его советского гражданства включился в борьбу за его возвращение в страну. В марте 1987 года, после смерти Анатолия Эфроса, возглавлявшего театр вместо Любимова, худсовет "Таганки" единогласно избрал Губенко новым руководителем. Эту должность он покинул в ноябре 1989 года, когда был назначен на пост министра культуры СССР, оставшись при этом в труппе театра.



В начале 1990-х годов, после возвращения Юрия Любимова в театр, в коллективе сложилась конфликтная ситуация. В частности, недовольство вызвали намерения Любимова приватизировать театр и перейти на контрактную систему. В итоге в 1993 году 36 актеров труппы (в том числе Леонид Филатов, Зинаида Славина, Инна Ульянова, Нина Шацкая) во главе с Губенко основали новый театр - "Содружество актеров Таганки" (размещается в новом здании Театра на Таганке). Среди спектаклей, поставленных Губенко в "Содружестве", "Белые столбы" (по произведениям Салтыкова-Щедрина, 1994), "Четыре тоста за Победу" (1995), "ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)" (1998), "Афган" (1999).



Параллельно с работой в театре и режиссурой снимался в кино. В разные годы сыграл порядка 20 киноролей. Самые известные из них - Василий Блюхер ("Пароль не нужен", 1967), лейтенант Голощёков ("Они сражались за Родину", 1975), Сергей Уваров ("Прошу слова", 1975).



Николай Губенко был членом КПСС с 1987 года, членом ЦК КПСС с 1990 года. Депутат Госдумы в 1995-2003 годы, с 1999 года возглавлял комитет по культуре и туризму. В 1997-2002 годах - являлся членом Президиума ЦК КПРФ.



В 2004-2006 годах занимал пост члена Совета при президенте РФ по культуре и искусству.



В 2005-2020 годах был депутатом Московской городской думы от КПРФ, в 2009-2020 годах занимал пост заместителя председателя Мосгордумы.



Губенко неоднократно выступал против правительственных и партийных решений. Так, будучи последним министром культуры СССР, противодействовал возвращению в США в рамках реституции культурных ценностей книг из так называемой "коллекции Шнеерсона" (собрание древнееврейских книг и рукописей; в 1927 году глава еврейского религиозного движения "Хабад" Йосеф-Ицхак Шнеерсон вывез часть собрания из СССР за границу, другая часть хранится в Российской государственной библиотеке). В 2003 году Губенко препятствовал возвращению в Германию "Балдинской коллекции" (собрание произведений западноевропейского искусства, сохраненное и вывезенное в конце Второй мировой войны из Германии в СССР советским офицером Виктором Балдиным; в н. в. находится в московском Музее архитектуры им. Щусева). В мае 2002 года был исключен из партии за отказ выполнить решение пленума, согласно которому члены КПРФ должны были покинуть руководящие посты в Госдуме (этот шаг был предпринят в связи с несправедливым, по мнению партии, перераспределением постов глав думских комитетов). Через год членство в партии было восстановлено.



За кинофильм "Пришел солдат с фронта" в 1972 году был удостоен премии Ленинского комсомола, а в 1973 году - Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.



В 1985 году Николаю Губенко было присвоено звание Народного артиста РСФСР. В 2015 году его деятельность была отмечена орденом Дружбы.



По словам Губенко, он дважды отказывался от правительственных наград: в 1991 году, накануне 50-летия, - от звания народного артиста СССР и в 2001 году, перед 60-летним юбилеем, - от ордена "За заслуги перед Отечеством".



Вдова - Жанна Болотова (народная артистка РСФСР, 1985). Детей у супругов не было.

