Экс-кандидат Дмитриев обжалует итоги президентских выборов в Верховном суде Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев подаст жалобу в Верховный суд на решение Центризбиркома о подведении окончательных итогов выборов главы государства. Об этом он сообщил в воскресенье ТАСС.



"Да, обязательно. И призываю всех членов избирательных комиссий идти со мной свидетелями о фальсификациях. Это их шанс", - сказал Дмитриев.

