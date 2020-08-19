Universal выпустит продолжение фэнтези-драмы "47 ронинов"

Студия Universal 1440, которая является подразделением Universal Pictures, снимет продолжение картины "47 ронинов". Об этом, в четверг, 13 августа, сообщил портал The Deadline со ссылкой на инсайдеров.



Режиссером второй части выступит Рон Юань, известный по ролям в фильмах "Мулан" и "Сыны анархии".



"Я невероятно воодушевлен предстоящей работой со студией Universal и производственной командой над картиной о боевых искусствах со смесью жанров из экшен, хоррора и киберпанка", - заявил кинематографист.



Отмечается, что действие картины будет разворачиваться спустя 300 лет после событий, показанных в оригинальной картине.



Ожидается, что Киану Ривз снова сыграет главную роль в картине.



Как напоминает портал, первый фильм с Киану Ривзом в главной роли вышел в декабре 2013 года и провалился в прокате, так как бюджет "47 ронинов" был 175 млн долларов, а сборы составили 151 млн.





