Луческу не включил Гармаша в заявку на сезон

Киевское Динамо перед стартом сезона подало заявку на чемпионат 2020/21.



В списке, который показал клуб, 71 игрок, учитываются футболистов молодежной команды. Если же брать лишь заявку А, то там 24 игрока, а значит есть одно вакантное место для новичка, если никто не будет продан.



Отметим наличие тех, кто вернулся из аренды - Александра Тымчика, Богдана Леднева, Сергея Булецы и Владислава Супряги. Есть в заявке Жерсон Родригеш, а вот для Дениса Гармаша места не нашлось. Как и для Романа Вантуха, вернувшегося из аренды, но пропустившего подготовку из-за заражения коронавирусом.



Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук*, Руслан Нещерет*



Защитники: Артем Шабанов, Александр Тымчик, Никита Бурда, Томаш Кендзера, Денис Попов*, Виталий Миколенко*, Илья Забарный*, Александр Сирота*, Константин Вивчаренко*



Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Александр Караваев, Жерсон Родригеш, Виталий Буяльский, Миккель Дуэлунд, Сергей Булеца*



Форварды: Фран Соль, Георгий Цитаишвили*, Назарий Русин, Ибрагим Каргбо*, Владислав Супряга*.

