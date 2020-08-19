Ученые открыли новые вкусовые рецепторы во рту

В ротовой полости ученые из Университета Буффало, передает Medical Express, нашли новые многозадачные клетки-рецепторы вкусов. В отличие от известных рецепторов, распознающих отдельные вкусы, эти клетки одновременно идентифицируют кислый, сладкий, горький и умами (вкус белковых продуктов).



Вкусовые рецепторы во рту играют ключевую роль в выживании. Они помогают человеку принять решение, какие продукты являются более ценным источником полезных веществ, а какие представляют собой яд. До недавнего времени было известно о трех типах вкусовых клеток: первый выступает в качестве поддерживающих клеток, второй фиксирует горький, сладкий вкусы и умами, а третий - кислое и соленое.



На примере грызунов ученые исследовали сигнальные пути, связанные с вкусовыми рецепторами. Данный анализ натолкнул экспертов на новый подтип клеток из третьей группы. Клетки этого подтипа реагировали на множество вкусов одновременно. Притом, информация о кислом вкусе передавалась этими клетками в мозг по одному пути, а о сладком, горьком и умами - по другому пути.

