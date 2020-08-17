В Житомирской области у больных COVID-19 обнаруживают бессимптомные пневмонии

В Житомирской области у людей, страдающих от COVID-19, врачи обнаруживают бессимптомные пневмонии.



Как передает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.



«На данный момент мы имеем случаи, когда при обследовании пациентов на COVID-19 у них находят определенные виды пневмоний, которые не проявляются или имеют малые проявления для пациентов», - отметил Суслик.



По его словам, в основном это пневмонии интерстициальные, которые обнаруживает компьютерная томография.



Чиновник добавил, что на Житомирщине сегодня больше больных COVID-19, чем было в пиковый период первой волны в июне.



«Сегодня мы видим повышение уровня заболеваемости COVID-19. Если пик первой волны у нас был в первой половине июня, то сегодня уже за половину августа зафиксированы 328 случаев по сравнению с 350 случаями в июне, а месяц еще не закончился. Таким образом, кривая заболеваемости, к сожалению, поднимается вверх», - отметил он.



Сейчас в стационарных отделениях больниц области находится 131 пациент, тогда как в пик первой волны их было 98. 16 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии и реанимации, из которых 3 на искусственной вентиляции легких с интубацией и 2 - на неинвазивной вентиляции. Еще 8 пациентов получают кислородную поддержку.



Кроме того, 605 пациентов лечатся амбулаторно.



В Житомирской области подтвердили 2479 случаев COVID-19, 1643 человека выздоровели, 51 человек умер.

