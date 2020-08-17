Белорусский СК получил более 700 жалоб граждан на избиение силовиками

Более 600 граждан Беларуси подали в Следственный комитет страны заявления о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов на акциях протеста.



Еще около ста человек пожаловались на избиения в изоляторах временного содержания. Об этом сообщается в телеграм-канале СК Беларуси.



Также следственные органы рассматривают 124 заявления о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения служебного автотранспорта и объектов городской инфраструктуры.



Уголовные дела по фактам избиений пока не возбуждены. Всем перечисленным фактам будет дана надлежащая правовая оценка, заявили в СК.



Чуть ранее Генпрокуратура Беларуси отчиталась о том, что «практически все» задержанные на акциях протеста освобождены и опубликовала список граждан, продолжающих отбывать административный арест в СИЗО. В нем 122 фамилии.



Массовые задержания граждан на уличных акциях протеста начались 9 августа после выборов президента Беларуси, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Объединенная оппозиция, от которой баллотировалась Светлана Тихановская, не признала итоги выборов. Силовые структуры трое суток жестко разгоняли акции протеста в Минске и других городах республики. Сообщалось о более семи тысячах задержанных. Многие из них жаловались, что были избит

