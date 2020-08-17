В Румынии продлили режим чрезвычайной ситуации

Правительство Румынии продлило действие режима чрезвычайной ситуации на время борьбы с пандемией COVID-19. Режим ЧС был продлен на 30 дней.



Об этом сообщает Romania-Insider.



Во время действия специального режима на территории страны граждане обязаны носить маски в общественных местах и на улицах в течение того времени, которое установила местная власть каждого района.



Кроме того, спортивные соревнования могут быть организованы без участия зрителей, а культурные мероприятия разрешены с соблюдением всех карантинных правил.



Отметим, что режим чрезвычайной ситуации в Румынии ввели 15 мая, после чего его неоднократно продлевали.

