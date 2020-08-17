Правительство проверит больницы перед возможной второй волной коронавируса - премьер

Правительство Украины проведет проверку больниц в рамках подготовки к возможной второй волне эпидемии COVID-19, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании по предотвращению распространения коронавируса под председательством президента Украины Владимира Зеленского.



"Должен быть комплексный подход. Люди устали от коронавируса не только в Украине, но и по всему миру. Об этом свидетельствует международный опыт. Противостояние COVID-19 - это сотрудничество государства и людей, и мы, конечно, ожидаем понимания. Как государство мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы сдержать коронавирус", - подчеркнул Зеленский, сообщает пресс-служба президента.



Шмыгаль также отметил, что основная причина распространения коронавируса на западе Украины – свадьбы и религиозные обряды. Кроме того, было зафиксировано 114 тыс. нарушений при использовании приложения "Дий вдома".



Полиция и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям усиливают работу по соблюдению гражданами карантинных мер.



Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника, 17 августа, выявлено 1 464 новый случаев инфицирования коронавирусом, 21 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли, 342 выздоровели. Сейчас болеет 42 567 человек, что на 1 101 больше, чем днем ранее.

