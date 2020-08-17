НАБУ сотрудничает с ФБР по делу ПриватБанка

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник заявляет о наличии меморандума о сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США (ФБР, FBI) по делу ПриватБанка, которое связано с бизнесменом Игорем Коломойского.



"Единственное, что я могу разгласить – это то, что у нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с FBI. Отдельные люди очень хотели его почитать, даже целый иск был по этому поводу в Окружном административном суде Киева, где просили нас показать этот меморандум некой общественной организации. Но это решение не вступило в силу", - сказал Сытник на брифинге по отчету деятельности за I полугодие 2020 года в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос, поступали ли какие-либо запросы США по делу относительно Коломойского.



Он подчеркнул, что по делу ПриватБанка есть длительное сотрудничество с США, но на раскрытие информации полномочий у него нет.

