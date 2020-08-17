Cобытия в Беларуси могут существенно повлиять на Украину – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов, силовых структур, а также с главами ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Беларуси, на котором отметил, что события в этой стране могут существенно повлиять на Украину.



"Была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития сегодняшнего внутриполитического обострения в соседней стране, включая различные типы эскалации, учитывая так называемые "гибридные типы" мировых конфликтов. Кроме того, проведен анализ рисков непосредственно для Украины, возникающих в связи с тем или иным развитием ситуации", - сообщается на сайте главы Украинского государства в понедельник.



Во время совещания была детально проанализирована как внутриполитическая ситуация в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие событий после прошедших в этой стране президентских выборов.



Как сообщалось, президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. Согласно официальным итогам выборов, за действующего президента Беларуси Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. В тот же день в Беларуси начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. По официальной информации, в ходе протестов как минимум один человек погиб, сотни пострадали, задержано около 7 тыс. человек. С четверга мирные протесты начались на белорусских промпредприятиях.



В воскресенье Лукашенко, выступая в воскресенье перед своими сторонниками на митинге на площади Независимости в Минске заявил, что страны Балтии и Украина "приказывают" провести в стране новые президентские выборы и категорически отвергнул такую возможность, заявив, что в таком случае "мы погибнем как государство, как нация".



В Офисе президента Украины опровергли такое заявление белорусского руководства: "Это не просто откровенная ложь. Это сознательное нагнетание. Сознательное провокационное поведение. Для чего? Или даже не так: при чем здесь Украина, если события касаются исключительно Беларуси и внутреннего недоверия?". При этом в ведомстве призвали руководство Беларуси уважать право своих сограждан на жизнь, здоровье и свободу, подчеркнув, что от этого зависит будущее не только государства, но и политиков.

