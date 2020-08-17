НАБУ расследует дела против пяти экс-депутатов Рады

Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовные дела в отношении ряда бывших депутатов Верховной Рады, незаконно получавших от государства компенсацию за жилье в Киеве. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на брифинге.



"Есть материалы, как минимум, по 5 бывших народных избранников, которые таким же образом получали компенсацию за жилье", - сказал он.



Холодницкий напомнил, что один экс-депутат Рады уже осужден в связи с получением незаконной компенсации за жилье.



