Лукашенко пообещал "разобраться" с противниками действующей власти в Беларуси

В понедельник, 17 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "разберется" с противниками действующей власти. По его словам, "просто надо потерпеть".



Об этом он сказал на встрече с коллективом Минского завода колесных тягачей, передает агентство БЕЛТА.



"Они (противники действующей власти - ред.) людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", - сказал он.

