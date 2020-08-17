Почти половина украинцев не будут делать прививку от коронавируса

Почти половина украинцев не будут делать прививку от коронавируса

Менее половины граждан страны готовы сделать прививку от коронавируса бесплатной вакциной, одобренной Всемирной организацией здравоохранения. Такие результаты получены в ходе опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, и опубликованы в понедельник, 17 августа.

По его данным, готовы сделать прививку от коронавируса 47% опрошенных, не будут этого делать 42% и 11% не определились со своим отношением.

Среди отказавшихся от вакцинации 33% уверены, что это выдуманная эпидемия, опасность от коронавируса преувеличена. Еще 21% считают, что под видом вакцинации от коронавируса могут сделать что-то другое.

Еще 20% полагают, что вакцину от коронавируса нельзя проверить так быстро, поэтому она может оказаться опасной.

Также 18% думают, что поскольку вакцину нельзя разработать так быстро, она не будет защищать от инфекции. Кроме того, 17% заявили, что они в целом против прививок - поскольку вреда от них больше, чем пользы.

Киевский международный институт социологии провел опрос с 7 по 11 августа 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине.