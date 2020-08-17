Почти половина украинцев не будут делать прививку от коронавируса

Менее половины граждан страны готовы сделать прививку от коронавируса бесплатной вакциной, одобренной Всемирной организацией здравоохранения. Такие результаты получены в ходе опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, и опубликованы в понедельник, 17 августа.



По его данным, готовы сделать прививку от коронавируса 47% опрошенных, не будут этого делать 42% и 11% не определились со своим отношением.



Среди отказавшихся от вакцинации 33% уверены, что это выдуманная эпидемия, опасность от коронавируса преувеличена. Еще 21% считают, что под видом вакцинации от коронавируса могут сделать что-то другое.



Еще 20% полагают, что вакцину от коронавируса нельзя проверить так быстро, поэтому она может оказаться опасной.



Также 18% думают, что поскольку вакцину нельзя разработать так быстро, она не будет защищать от инфекции. Кроме того, 17% заявили, что они в целом против прививок - поскольку вреда от них больше, чем пользы.



Киевский международный институт социологии провел опрос с 7 по 11 августа 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине.

