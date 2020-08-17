На расследование катастрофы МАУ может уйти 5 лет - Енин

Расследование катастрофы рейса Международных авиалиний Украины в Иране может затянуться на 5 лет. При этом пока точных прогнозов, когда может закончиться расследование в Министерстве иностранных дел Украины не дают.



Об этом в интервью "Цензор.Нет" заявил заместитель главы МИД Евгений Енин.



По его словам, сроки расследования дела будут зависеть от политический воли иранской стороны.



"Если мы посмотрим на аналогичную практику расследования других авиационных катастроф, вспомним, например, ситуацию со сбиванием над Черным морем российского самолета, на борту которого находились граждане России и Израиля, процесс урегулирования длился около 2 лет. Если мы говорим о возможности использования международных судов, то там нижняя планка начинается с отметки 5 лет", - отметил Енин.

