Гройсман призвал Лукашенко уйти из власти

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прислушаться к требованиям жителей Беларуси и уйти из власти.



"Протесты белорусов доказали: лучше уйти на 5 лет раньше, чем на 5 минут позже. Господин Лукашенко, пора идти. Идите!", - написал Гройсман на своей странице в Facebook.



Несколькими днями ранее экс-глава украинского правительства также отметил, что ни одна власть не стоит убийств и пыток, которые прокатились по Беларуси. "Ни одна власть не стоит того, чтобы ради нее били и убивали людей. Вспомните судьбу режима Януковича", - призвал Гройсман.

