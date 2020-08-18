12-летнему певцу-сироте отказано в участии в нацотборе на детское Евровидение

12-летнему школьнику-сироте Максиму Ткачуку, который лидировал в онлайн-кастинге претендентов на участие в национальном отборе для детского Евровидения, чиновники НОТУ аннулировали конкурсную заявку.



Об этом "Стране" сообщила бабушка школьника Лариса Владимировна.



Также с YouTube нацотбора на детское Евровидение исчезло видео, в котором Максим Ткачук исполнил песню "Джамайка" на украинском языке. При этом талантливый ребенок набрал уже более 12 тысяч лайков, что гарантировало ему участие в нацотборе. Все его конкуренты существенно отставали по числу лайков.



"Мне намекнули, что из-за песни "Смуглянка". Из телеканала никто не набирал и ничего не объяснил. Я бы хотела у них спросить, чтобы они мне лично сказали почему. Ребенок набрал больше 12 тысяч голосов, и больше 30 тысяч просмотров. Если правда, что из-за "Смуглянки", то я не знаю, тогда в нашей стране вообще капец", - сказала "Стране" Лариса Владимировна.



По ее словам, Максим расстроился из-за такого решения чиновников.



"Радовался, что идет впереди, а тут бах и его сняли. Утешаем, говорим, чтобы не переживал, если бы поехал и ничего не занял, было бы еще хуже. Что-то же нужно ребенку говорить", - говорит Лариса Владимировна.





