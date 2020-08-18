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- Минэкономики согласовало предельный объем экспорта пшеницы на текущий сезон на уровне 17,5 млн тонн
Минэкономики согласовало предельный объем экспорта пшеницы на текущий сезон на уровне 17,5 млн тонн
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 августа подписало с участниками рынка зерна приложение к зерновому меморандуму и согласовало предельный объем экспорта зерна в 2020/2021 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на уровне 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи.
"Зерновой меморандум является хорошим примером умения договариваться и принимать сбалансированные решения. По нашему общему мнению, экспорт в 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс. тонн ржи на этот маркетинговый год - это тот ориентир, который сохранит нам и внутреннюю продовольственную безопасность, и экспортные возможности. Кроме того, учитывая коронакризис, в прогнозном балансе мы увеличили объем переходящих остатков на полмиллиона тонн - до 1,7 млн тонн ", - цитируется в сообщении министерства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Кроме того, в зависимости от погодных условий и конечных данных по объемам производства пшеницы от Госстата, прогнозные балансы рынке зерна могут быть пересмотрены подписантами меморандума в четвертом квартале.
Сейчас Министерство экономики прогнозирует урожай зерна в Украине в нынешнем году на уровне 72,1 млн тонн.
В министерстве уточнили, что зерновой меморандум заключается ежегодно с 2011 года. Документ предусматривает взаимодействие участников рынка зерна, обмен информацией, осуществление мониторинга зернового рынка.