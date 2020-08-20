Элизабет Дебики сыграет принцессу Диану в двух последних сезонах «Короны»

На роль принцессы Дианы в последних двух сезонах сериала «Корона» утвердили Элизабет Дебики. Об этом сообщается в твиттере сериала.



Сериал обновляет актерский состав каждые два сезона.



Ранее стало известно, что роль принца Филиппа в финальных сезонах исполнит Джонатан Прайс (наиболее известен как Его Воробейшество в «Игре престолов»), королеву Елизавету II — Имельда Стонтон (профессор Амбридж в фильмах о Гарри Поттере).



В финальных сезонах «Короны» расскажут о расставании принцессы Дианы и принца Чарльза, а также об обстоятельствах смерти любимицы Великобритании. Трагическая гибель Дианы и последовавшие за этим события погрузили королевскую семью в кризис.



Австралийская актриса Элизабет Дебики играла в фильмах «Великий Гэтсби», «Эверест», «Агенты А.Н.К.Л.», «Стражи Галактики» и «Довод», который должен выйти в России 3 сентября.



За лучшую женскую роль второго плана в «Великом Гэтсби» Дебики получила премию Австралийской академии кинематографа и телевидения, которую называют «австралийским «Оскаром».



Сериал «Корона» рассказывает о жизни королевы Елизаветы Второй — начиная с того момента, когда она взошла на престол в 1947 году и заканчивая XXI веком. По примерным оценкам, стоимость производства одного сезона из десяти серий превышает 100 миллионов фунтов стерлингов.





