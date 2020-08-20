Торговый бот: в чем его преиущества при работе на криптовалютном рынке

Криптовалютный рынок получает все большее развитие, так что торговля криптовалютами набирает обороты. Естественно, можно выполнять все необходимые операции самостоятельно, но куда разумнее использовать торговых ботов, правда, тут крайне важно сделать действительно правильный выбор. Одним из самых известных на рынке является Bitcoin Code - чем же этот торговый робот заслужил доверие и интерес людей, торгующих криптовалютами?

Торговый робот, который умеет все

Прежде всего внимания заслуживает положенное в его основу программное обеспечение, которое обеспечивает богатые алгоритмы торговли - все действия могут выполняться в полностью автоматическом режиме, фактически без участия со стороны самого торгующего. Благодаря тому, что этот бот основан на искусственном интеллекте, он дает действительно интересный результат.

В то же время, для максимального раскрытия его потенциала следует обязательно изучить механизмы, которые он предлагает. Следует понимать, что данный инструмент для торговли биткоинами является полностью законным и доказал свою надежность. К тому же использовать этого бота, несмотря на название, можно для торговли не только биткоинами, другие криптовалюты он также может как продавать, так и покупать.

Следует также отметить, что данный робот является полностью безопасным: пользователь сам настраивает степень риска и полностью контролирует то, что делает система. Само собой, что полностью избавиться от рисков не получится, поскольку любая биржевая торговля предполагает рисковую составляющую, но вот минимизировать их вполне возможно.

Почему торговый робот справляется лучше трейдера

Если сравнивать бота с человеком по такому параметру, как анализ большого количества пар валют, то преимущество обязательно окажется на стороне первого. Человек просто не в состоянии проанализировать большое количество активов и принять адекватное решение. Именно поэтому в большинстве случаев торговому роботу можно доверять, только изредка направляя и проверяя его.

Бот работает четко в рамках алгоритма: если есть сигнал, он будет его использовать, а это значит, что он не допускает ошибок. К тому же он может работать круглосуточно, поскольку совершенно не нуждается в сне и еде, а значит, процесс заработка на криптовалютах можно не прерывать буквально ни на секунду.

Итак, использование торгового робота предполагает массу преимуществ, которыми стоит воспользоваться, но подход при этом должен быть грамотным.