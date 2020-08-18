"Шахтер" разгромно проиграл "Интеру" в полуфинале Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" проиграл миланскому "Интеру" со счетом 0:5 в полуфинале Лиги Европы УЕФА.



"Горняки" пропустили первый гол на 19-й минуте матча, который проходил в понедельник в немецком Дюссельдорфе, от аргентинца Лаутаро Мартинеса.



В середине второго тайма второй гол в ворота "Шахтера" забил Данило Д'Амброзио. После этого еще раз Мартинес, а затем дважды бельгиец Ромелу Лукаку отличились в воротах "горняков".



Это был третий в истории выход "Шахтера" в полуфинал Лиги Европы (Кубка УЕФА).



В финале нынешнего сезона Лиги Европы 21 августа в Кельне сыграют "Интер" и "Севилья".

