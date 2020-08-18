Кабмин поддержал ограничения в Умани на Рош ха-Шана

Правительство поддержало инициированное Министерством внутренних дел Украины решение об ограничении на посещение иностранцами г.Умань (Черкасская область) на период празднования Рош ха-Шана в этом году, сообщил глава МВД Арсен Аваков. "Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозных сообществ и ежегодно делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности.

Однако последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания короновирусом среди населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Что вынуждает равительства этих стран возвращаться к более жесткому карантину. Мы заслушали доклады профильных министров на правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев", - приводит слова Авакова пресс-служба МВД в понедельник вечером.



Так, министр отметил, что ежегодно в Умань приезжает от 30 до 50 тыс. хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает огромные риски распространения вируса.



Кроме того, по словам Авакова, аналогичной договоренности МВД достигло с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии.



Ранее мэр Умани Александр Цебрий пригрозил заблокировать въезд для хасидов на период Рош ха-Шана в связи с ситуацией с коронавирусом и сообщил, что отправится в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить этот вопрос.



Как сообщалось, участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины пришли к совместному мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в г. Умань Черкасской области для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в 2020 году является невозможным ввиду эпидемиологической ситуации в Израиле, запрета проведения массовых мероприятий в Украине, необходимости создания большого количества мест для обсервации и сложности контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.



Позже Министерство здравоохранения Израиля призвало Киев не позволять текущем году паломничество хасидов в г. Умань Черкасской области на праздник Рош ха-Шана.



В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана), который празднуется с вечера 29 сентября по вечер 1 октября, в Умань прибыли более 30 тысяч паломников.

