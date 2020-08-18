Объявлены наставники девятого сезона шоу "Голос"

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта объявил наставников нового, девятого сезона, вокального шоу "Голос".



"Этим будут заниматься: Сергей Шнуров, Василий Вакуленко (Баста), Полина Гагарина и Валерий Сюткин", — зачитал имена Аксюта.



В предыдущем сезоне одним из судей был продюсер Константин Меладзе. Теперь его заменил Баста.



По словам Юрия Аксюты, к съемкам новых выпусков шоу должны приступить уже завтра.



Проект "Голос" — российская версия телевизионного конкурса The Voice, в котором судьи с помощью этапа слепых прослушиваний набирают себе в команды наиболее талантливых и способных участников. Затем артисты борются за звание лучшего исполнителя сезона.



В эфире "Первого канала" шоу впервые вышло в октябре 2012 года. Все эти годы "Голос" ведет Дмитрий Нагиев.

