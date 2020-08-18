В Украине за сутки выявлено 1 616 новых случаев заражения Сovid-19

В Украине по состоянию на утро вторника выявлено 1 616 заболевших за сутки Covid-19, при этом 761 человек выздоровел, 27 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.



Днем ранее, 17 августа, сообщалось о 1 464 заболевших Covid-19, 16 августа было 1 637 инфицировнных, 15 августа – был абсолютный антирекорд – 1 847 новых заразившихся за сутки, 14 августа сообщалось о 1732 новых больных.



Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, среди инфицированных за минувшие сутки 107 детей и 65 медиков. Госпитализировано 270 заболевших.



Количество инфицированных составило на утро вторника 94 436 человек, выздоровевших – 48 925, умерли с начала пандемии от Covid-19 2089 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 43 395 человек, что на 828 больше, чем днем ранее.



Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (204), во Львовской (181), Черновицкой (172), Ивано-Франковской (169) областях.



Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 868 подозрений на заболевание Covid-19.

