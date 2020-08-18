Жизни Михаила Ефремова грозит опасность - адвокат

Жизни обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова грозит опасность. Об этом сообщил адвокат актера Эльман Пашаев рассказал, сообщает РИА Новости.



У Ефремова диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких. Адвокат отметил, что в год от этой болезни погибает более 3 миллионов человек в мире. От хронической обструктивной болезни легких умер и отец актера.



Кроме того, после пережитого Ефремовым инсульта, у него наблюдаются нарушения речи и онемение конечностей из-за нарушения кровообращения в мозге.



Ранее, 11 августа, актер Ефремов в суде потерял сознание, из-за чего заседание по делу было перенесено на 18 августа, а артиста госпитализировали.

