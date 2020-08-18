Число жертв коронавируса в мире превысило 770 тыс.

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 кск вторника достигло 21 млн 881 тыс. 858 человек, увеличившись за сутки на 209 тыс. 672, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На утро понедельника этот показатель составлял 212 тыс. 487.



В то же время, как сообщает портал Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, число заразившихся в мире уже превысило 22 млн.



Университет информирует, что число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 774 тыс. 034, излечились 13,8 млн.



В Соединенных Штатах на 08:00 мск вторника суммарно выявлено 5 млн 483 тыс. 325 заболевших, рост за сутки - 35 тыс. 112, скончались 170 тыс. 497, что на 449 человек больше, чем на утро понедельника, поправились 1,86 млн.



В Бразилии число инфицированных достигло 3 млн 359 тыс. 570, это на 19 тыс. 373 превышает показатель утра понедельника, скончались 108 тыс. 536 человек, рост за сутки - 684, вылечены 2,69 млн.



На третьем месте по количеству больных остается Индия. За минувшие сутки число заразившихся достигло 2 млн 702 тыс. 681 (рост на сутки - 55 тыс. 019), число летальных исходов - 51 тыс. 797 (рост - 876), поправились 1,97 млн.



По числу умерших на третьем месте стоит Мексика, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 57 тыс. 023 человек, заразились 525 тыс. 733.



По информации Worldometer коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты составил 99,7. В США на 1 млн населения скончались 524 человек, Бразилии - 511, Индии - 38, Мексике - 442.

