В команде Тихановской анонсировали ее возвращения в Беларусь

Главный оппонент действующей белорусской власти Светлана Тихановская может вернуться в Беларусь, и это может произойти в ближайшее время. Об этом доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова заявила в эфире "Эхо Москвы", передает УНН.



"Ну она (Тихановская - ред.) не собиралась уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется", - сказала она.



Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По официальным данным, на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.



В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской - главной соперницы Лукашенко - не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.



Позже стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве.

