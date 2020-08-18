"Слугу народа" на парламентских выборах готовы поддержать 25% украинцев

Пять политических партий проходят в парламент, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина", Партия Шария.



Таковы результаты социологического исследования, проведенного компанией ООО "Роботизированные телесистемы" 13-16 августа 2020 года и презентованные во вторник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".



Среди тех, кто примет участие в голосовании и определился с выбором, "Слугу народа" на выборах в Верховную Раду готовы поддержать 25,5% респондентов, ОПЗЖ – 22,1%, "Европейскую солидарность" – 16,9%, "Батькивщину" – 7,4%, Партию Шария 5,5%.



У партии "Сила и честь" поддержка составляет 3,1%, у Радикальной партии Олега Ляшко – 2,5%. За остальные партии готовы проголосовать менее 1,6% респондентов. За партии не указанные в списке для опроса готовы проголосовать 8,8% опрошенных.



Как сообщил директор компании ООО "Роботизированные телесистемы" Антон Соколов, согласно исследованию, 47,6% опрошенных абсолютно уверены, что пойдут голосовать, если выборы в Верховную Раду будут проходить в ближайшее время; 19,9% скорее пойдут на выборы; скорее не пойдут на выборы 3% избирателей; абсолютно уверены, что не пойдут 17,4%; затруднились ответить 7,8% и отказались отвечать на вопрос 4,3% респондентов.



В ходе исследования было опрошено 3000 респондентов в возрасте 18+ во всех областях Украины кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной генерации мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность исследования составляет +/- 2,5%.

