ВОЗ призвала покончить с «прививочным национализмом»

Национализм стал фактором, который привел к усилению пандемии коронавируса. Такое мнение высказал глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Reuters.



Он подчеркнул, что в первую очередь это коснулось распределения ресурсов, а сейчас может отразиться на эффективности распространения вакцины — «прививочный национализм», по его мнению, представляет большую опасность.



«Действовать стратегически и глобально — на самом деле в интересах всякой страны. Никто не в безопасности, пока все не в безопасности», — приводит агентство его слова.



11 августа российский президент Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса, заявив, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшей препарат. Президент подчеркнул, что вакцина прошла все необходимые проверки. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что препарат показал безопасность и высокую эффективность.



Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, так как качество продукта еще неизвестно. В Минздраве на это заявили, что оснований откладывать регистрацию нет, так как исследования вакцины проводят с соблюдением международных стандартов.



По последним данным, в мире зафиксировано более 21,9 миллиона случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, более 772,6 тысячи пациентов умерли от связанных с ним причин.

