Дело Шеремета: подозреваемой Кузьменко вручили обвинительный акт

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт.



Об этом в комментарии Укринформу заявил ее защитник Тарас Безпалый.



"Да, вручили", - сказал юрист.



Со своей стороны адвокат другого подозреваемого по этому делу, ветерана АТО Андрея Антоненко (Риффмастера) Станислав Кулик сообщил Укринформу, что его подзащитному еще не вручали обвинительный акт. "Еще не вручали. Было назначено (вручение обвинительного акта Антоненко - ред.) на 17 часов ", - сказал Кулик.



Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.



12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко. 25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень.



Кузьменко и Антоненко оставались в СИЗО. 11 августа Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест.



17 августа Кузьменко сообщила, что ей 18 августа вручат обвинительный акт.

