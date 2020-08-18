Сейм Литвы не признал президентские выборы в Беларуси

Сейм Литвы во вторник на чрезвычайной сессии принял резолюцию, согласно которой прошедшие в Беларуси президентские выборы не признаются легитимными, сейм также предложил Евросоюзу ввести санкции должностным лицам этой страны.



"Мы поддерживаем выбор белорусского народа, не признаем результатов выборов 9 августа, мы не считаем Александра Лукашенко законным руководителем Республики Беларусь, мы требуем новых, прозрачных, соответствующих демократическим процедурам парламентских и президентских выборов, мы предлагаем инициировать посредническую миссию, мы призываем ввести персональные санкции всем, кто фальсифицировал эти выборы, и всем, кто несет ответственность за нарушения прав человека", - заявил представивший проект резолюции консерватор Жигимантас Павилёнис.



Документ был принят почти единогласно - 120 голосов "за", ни одного "против", два человека воздержались.



Согласно резолюции, санкции подразумевают запрет на въезд и замораживание средств.



Парламентарии призвали прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов, отпустить всех заключенных представителей оппозиции и гражданского общества, обеспечить реализацию прав и свобод в Беларуси.



Также в резолюции предлагается выделить помощь неправительственным организациям Беларуси, созвать чрезвычайное заседание Совета глав стран Европы для обсуждения ситуации в этой республике, включая вопрос об эмбарго на поставки электроэнергии с БелАЭС.



Резолюция адресована руководителям Литвы, Совета Евросоюза, Еврокомиссии, Европарламента, к национальным парламентам и правительствам стран ЕС и НАТО.



Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во вторник подчеркнул, что в резолюции содержится важный сигнал международному сообществу и о "совершенных преступлениях, непосредственными свидетелями которых мы не были, но их видели во всем мире".



"Важно не только назвать, что есть, но и побудить наших коллег, особенно по ЕС, готовить санкции. Я допускаю возможность и подготовки национальных санкций. Это - одно из средств давления, но его недостаточно - нам нужно помочь людям в создании фонда для жертв репрессий, а также для лечения пострадавших", - отметил министр.



Также министр рассказал о жестоких пытках, насилии в местах задержания протестующих.



"То, что произошло, - это не только нарушение прав человека, но преступления, которые должны быть расследованы, а виновные - привлечены к ответственности", - добавил министр.



В Беларуси 9 августа прошли президентские выборы. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.



Задержано около 7 тыс. человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания.



Наряду с этим, стала поступать информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в центрах принудительного содержания, а также при перевозке.



С 13 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты, с 17 августа - забастовки. Кроме того, по всей Беларуси люди начали выстраиваться в цепи солидарности и проводить митинги против насилия и за проведение новых выборов.



Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, согласно которым за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.

