Украина пока не инициирует перенос заседаний ТКГ из Беларуси - Кравчук

В контексте ситуации в Беларуси украинская сторона пока не поднимает вопрос переноса заседаний Трехсторонней контактной группы из этой страны. Однако такой вариант не исключается. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.



Он в очередной раз подчеркнул, что Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси, а модератором переговоров в Минске является ОБСЕ.



"Если в ОБСЕ, в том числе в Украине, в России и других странах, консенсусом будет принято решение о том, что нужно перенести (площадку переговоров ТКГ из Минска, - ред.) в силу таких-то причин, то мы это рассмотрим и вместе примем решение. Сейчас Украина этот вопрос на повестку дня не выносит", - добавил Кравчук.

