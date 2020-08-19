Лечение больных аутизмом: о чем следует помнить

Аутизм еще полвека назад был редкой проблемой. Теперь детей с такой болезнью гораздо больше – 1 на 88 человек. Некоторые доктора утверждают, что аутизм у ребенка вылечить нельзя. Но опыт родителей и других врачей говорит об обратном. Сегодня лечение детей с аутизмом возможно – современные коррекционные методики лечения помогают избавиться от проявлений этой болезни.

Какие признаки есть у аутизма

Чтобы вовремя понять, что ребенок столкнулся с этой болезнью, надо внимательно следить за состоянием и отмечать любые симптомы, необычные для данного возраста.

Проблемы с социальной адаптацией. Дети с такими проблемами не стремятся вступать в контакт с незнакомыми людьми. Находясь в чьем-либо обществе, ребенок сталкивается с сильным дискомфортом, часто – даже с тревогой. Такие дети не играют со сверстниками, подружиться с кем-нибудь для них большая сложность.



Расстройство речи. Ребенок с аутизмом может не говорить вовсе, либо выкрикивать только нечленораздельные звуки, часто повторяющиеся. В 3 года у них очень скромный словарный запас, они практически не в состоянии составлять фразы. Зато имеют способность повторять выражения за другими, и даже изобретать собственные. Аутист не пользуется личными местоимениями, если говорит о себе – то в третьем лице.



Агрессия. У такого ребенка ее приступ может спровоцировать любая неудача.



Отсутствие интереса к игрушкам. Ребенок с такими отклонениями не понимает, как пользоваться машинками, кубиками и другими вещами.



Стереотипное поведение с боязнью перемен. Такие дети часто совершают одни и те же действия – повторяют слова, бегают по кругу, машут руками. Они создают для себя определенные правила, и как только какое-то из них нарушается, сильно волнуются.

Как бороться с аутизмом

В первую очередь – найти подходящих специалистов, которые знают, как обращаться с аутистами. Родителям же можно посоветовать придерживаться следующих моментов:

Привить ребенку необходимый навык будет сложно. Потому будьте готовы много раз проделывать одни и те же действия.



У ребенка, больного аутизмом, должен быть определенный распорядок дня, нарушать который нельзя.



Запрещается резко менять обстановку.



С аутистом надо разговаривать как можно больше.



Если не удается наладить контакт с ребенком быстро – запаситесь терпением, упорные повторения должны привести к необходимому результату.

Ни в коем случае не подавляйте инициативу ребенка и не заставляйте его торопиться. Помните – только упорный труд может привести к победе над болезнью.