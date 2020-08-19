В основной состав Координационного совета белорусской оппозиции вошли 70 человек

Основной состав Координационного совета белорусской оппозиции будет состоять из 70 человек. Об этом заявил во вторник член совета, юрист объединенного штаба Светланы Тихановской Максим Знак.



"Безусловно, все не смогли и не смогут войти в основной состав совета, потому что должно быть какое-то количественное ограничение. Число 70 принято в качестве количественного ограничения. Однако было очень много достойных заявок - очень известные белорусы, члены гражданского общества обратились. И безусловно, каждому из них будет предоставлена возможность работать на благо разрешения ситуации", - сказал он. По его словам, существует "очень большая потребность в экспертных группах и в специалистах", поэтому помимо основного состава совета, будет существовать еще расширенный состав, в который войдут люди, подавшие заявки.



В состав совета, как было объявлено на пресс-конференции, вошли, в частности, лауреат Нобелевский премии по литературе Светлана Алексиевич, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, соратницы Светланы Тихановской - Мария Колесникова и Ольга Ковалькова, а также ряд журналистов, бизнесменов и общественных деятелей Белоруссии.



Координационный совет белорусской оппозиции не имеет политической программы, поскольку не ставит своей целью получение власти, заявил Максим Знак.



"У совета нет цели получить власть, поэтому не может быть политической программы, плана реформ, политических целей", - отметил он. По его словам, после выборов в Белоруссии "возникла проблема с трансфером власти, и это требует мер со стороны гражданского общества".

Взаимоотношения с иностранными государствами



В свою очередь один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова заявила, что совет выступает за дружественные отношения со всеми странами, включая Россию, Украину и государства Европейского союза.



"Наша официальная позиция - мы будем поддерживать дружественные, взаимовыгодные отношения, прагматичные, кристальные, транспарентные для всех. Нам выгодно общаться со всеми нашими странами-партнерами: как с Российской Федерацией, так и с Украиной, так и со странами ЕС", - заверила она, отвечая на вопрос относительно озвученных президентом Белоруссии Александром Лукашенко обвинений в прозападном и антироссийском курсе оппозиции. Колесникова назвала такие обвинения манипуляцией. Кроме того, она отметила, что другие страны уже пытаются наладить контакты с оппозицией Белоруссии. "Мы получали от внешних партнеров запрос на диалог", - утверждает Колесникова.



В свою очередь другой член совета, дипломат Павел Латушко считает, что Россия и Евросоюз должны выступить в качестве модераторов в диалоге с обществом, а также в определенной степени гарантами оппозиции в сложившейся ситуации. "Мы думаем, как обойти все максимально острые углы, чтобы не нарваться на ситуацию преследования. Давайте говорить о гарантиях деятельности Координационного совета [оппозиции]. <...> Эти гарантии необходимы. И здесь необходима роль наших соседей - России и ЕС. И я убежден, <...> что это отвечает интересам и Российской Федерации, и Европейского союза. <...> Мы заинтересованы, чтобы свой совет, медиацию в диалоге между обществом высказали эти уважаемые партнеры", - отметил Латушко.



Он подчеркнул, что оппозиция считает невыгодным разрыв связей с Россией, в первую очередь по экономическим причинам. "Последним политиком в Белоруссии будет тот, кто предложит построить стену между Белоруссией и Россией, потому что наш экспорт - 50% - это Российская Федерация: ключевые ресурсы мы получаем из РФ. И это прагматично и абсолютно банально - иметь самые добрые отношения с Россией", - пояснил он.



По словам Латушко, такая же причина и у необходимости сотрудничать с Западом. "Мы заинтересованы иметь великолепные отношения с Европейским союзом, так как там второй рынок сбыта наших товаров - 30-35%", - уточнил он. Оппозиционер также добавил, что Россия и ЕС должны "ответить на ожидания [белорусского] общества, а не власти, которая потеряла доверие в обществе".

