Защита подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь отказалась получать обвинительный акт

Защита подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь отказались получать обвинительный акт, поскольку это нарушает её право на защиту.



"Перед тем, как лицо обвинять, ему должны быть открыты все документы, все, то есть всё, что следователи собирали ходе расследования этого преступления. Сторона защиты, путем проведения определенных действий по сбору доказательств, получили документы, свидетельствующие о том, что следователи обращались к других экспертам ", - рассказал адвокат Дугар Николай Ореховский журналистам во вторник.



Обвинительный акт был вручен ещё одной подозреваемой по делу Шеремета Юлии Кузьменко. Адвокат Андрея Антоненко Станислав Кулик сообщил, что его подзащитному также должны были вручить во вторник в 17:00.



Как сообщалось, 11 августа Апелляционный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для другой подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко и поместил ее под круглосуточный домашний арест.



Ранее суд ранее отменил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста в отношении третьей подозреваемой Яны Дугарь.



12 августа Андрея Антоненко Апелляционный суд Киева оставил под стражей до 14 сентября.



Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.



Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.



Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

