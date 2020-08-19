Лукашенко назвал создание координационного совета попыткой захвата власти

Создание Координационного совета оппозиции является попыткой захвата власти в Белоруссии, в отношении инициаторов этой идеи будут предприняты адекватные меры в соответствии с законами страны. Об этом заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.



"Они (оппозиция - прим. ТАСС) нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - сказал Лукашенко на встрече с членами Совбеза страны, сообщает агентство БелТА.



Лукашенко предупредил тех, "кто вошел в этот штаб", что будут приниматься "адекватные меры". "Но исключительно по конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - подчеркнул белорусский президент. По его словам, в состав оппозиционного совета вошли люди "из бывших "прикорытников", как они их называют". "Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список", - подчеркнул он.



По словам Лукашенко, планы белорусской оппозиции в части религии могут привести к межконфессиональной и межнациональной войне.



"Мы всегда гордились, что у нас межконфессиональный мир, что никто никому не мешает. Ни православным, ни католикам. Мусульмане у нас довольные живут, иудеи и так далее. Мы сейчас окунемся в войну, борьбу межконфессиональную и на этой почве, и межнациональной. И получится, то, чем мы всегда гордились, будет отклонено и опозорено", - сказал Лукашенко, комментируя документ, который он назвал программой белорусской оппозиции. В нем, как утверждается, предлагается восстановить Белорусскую автокефальную православную церковь в противовес Белорусскому экзархату Московского патриархата.



Президент Белоруссии считает, что предлагаемая оппозицией программа фактически предполагает "ползучий запрет русского языка". "В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было", - заявил он, комментируя документ, который он назвал программой белорусской оппозиции.



Лукашенко раскритиковал предложение оппозиции перевести на белорусский язык армию, а до 2030 года ввести образование на белорусском языке от детских садов до университетов. "Мы определились с вами, мы прошли и перевернули эту страницу. Мы определились, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные. Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке. <...> Нет, надо взвинтить эту проблему языковую!" - сказал он, добавив, что в ряде стран несколько государственных языков.



Как сообщала во вторник пресс-служба объединенного штаба оппозиции, в Белоруссии начинает работу Координационный штаб оппозиции. Как рассчитывают в штабе, Координационный совет оппозиции должен стать "единым представительным органом белорусского общества".



В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели идут массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником.



