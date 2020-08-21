Тайвин Ланнистер тоже недоволен финалом «Игры престолов»

Актер Чарльз Дэнс, сыгравший Тайвина Ланнистера в «Игре престолов», рассказал, что разочарован финалом сериала и готов подписать петицию за то, чтобы его пересняли. Об этом он сообщил в интервью PopCulture.com.



«Я продолжал смотреть сериал даже после того, как меня убили в туалете. Я думаю, что это фантастическое телешоу, понимаете? Мне очень повезло, что я стал его частью. Мне это нравилось; там были сюжетные линии… я хотел знать, что будет с этими людьми! Я знаю, что финал многим понравился, но также многих он разочаровал, и я боюсь, что нахожусь в лагере последних», — сказал Дэнс.



Актер добавил, что последним эпизодам сериала не хватило драматизма, но при этом отметил, что сценаристы сериала Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс «подняли планку телевизионных сценариев». «Они феноменальны», — заявил Дэнс, при этом еще раз отметив, что был разочарован финалом.





