Специалисты советуют не увлекаться яблоками

Яблоки показаны не всем. Комментирует врач-эндокринолог, к.м.н., Залина Гусова: "Самое большое достоинство яблок в том, что этот плод является рекордсменом по содержанию железа. А железо необходимо для кроветворения, для поддержания достаточного количества эритроцитов, красной части нашей крови, которая переносит кислород, питает органы и ткани. Так что это профилактика кислородного голодания, гипоксии, что очень важно для людей, страдающих бронхолегочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Очень полезна кожура яблок, содержащая фитохимические вещества, которые обладают противовоспалительным действием. В ее составе также имеется пектин, который способствует улучшению пищеварения. Яблоки помогут поддерживать в хорошем состоянии кожу, ногти и волосы. А косточки яблок содержат большое количество йода. Однако здесь также присутствует синильная кислота. Поэтому больше 3-4 косточек в день съедать нельзя".



Между тем, яблоко 80-90 граммов приравнивается к куску хлеба толщиной в сантиметр. То есть это довольно калорийный фрукт за счет содержания фруктозы. Поэтому активное потребление яблок противопоказано диабетикам и лицам с ожирением. Исходя из этих же показаний, не стоит пить яблочный сок, ведь он способен спровоцировать резкий скачок сахара. Однако состав отличается в зависимости от сорта яблок. К примеру, кислые яблоки вызывают обострения хронического гастрита, разрушают эмаль зубов. В день диетологи советуют потреблять 2-4 яблока строго после еды.

