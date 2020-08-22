Как выбрать контактные линзы?

На первый взгляд все контактные линзы выглядят одинаковыми, но на самом деле существуют разные виды. По этой причине важно со всей ответственностью подходить к выбору. В первую очередь следует совершать покупку в надежном месте, в котором гарантируется высокое качество товара. В этом специализированном интернет-магазине https://mkl.ua можно приобрести качественные контактные линзы различной разновидности.

Что учитывать при выборе?

Обязательно нужно смотреть на то, чтобы контактные линзы подходили по некоторым параметрам. Таким образом, важно учитывать:

материал;

фактуру;

цвет;

оптическую силу;

назначение.

Кроме того, следует отметить, что каждый вид линз может иметь разную продолжительность ношения.

Чтобы не ошибиться в своем выборе, необходимо для начала диагностировать свое зрение, а затем подбирать линзы с учетом различных особенностей. Поскольку это сложно сделать самостоятельно, нужно обязательно посетить специалиста, который проверит внутриглазное давление, кривизну роговицы, работу глазных мышц и другие параметры, которые отвечают за зрение. Если без этих знаний подбирать линзы, можно неправильно сделать выбор, из-за чего есть риск возникновения осложнений.

Как выбрать фактуру контактных линз?

Существует как мягкая, так и жесткая фактура. Жесткие контактные линзы имеют особенность, которая заключается в их способности корректировать различные дефекты глаз. Также они могут менять оттенок и цвет глаз в зависимости от своих предпочтений. У жесткого варианта достаточно длительный срок годности. При этом у него отличная фиксация, благодаря которой он линзы не смогут сместиться в другую сторону. Жесткие модели прекрасно подойдут в случае проблем с роговицей или сетчатки.

Мягкие контактные линзы совершенно не ощущаются при ношении. К ним можно очень быстро привыкнуть. Однако к ним важно бережно относиться, так как они могут быстрее повредиться. Существуют разные варианты мягких моделей, которые имеют разную расцветку и сроки ношения.

Мягкие и жесткие линзы имеют свои преимущества и недостатки. Выбор подходящей фактуры зависит только от личных предпочтений. Но для серьезных проблем со зрением лучше отдавать предпочтение моделям, у которых жесткая фактура и большая оптическая сила, так как они хорошо способны держать форму в отличие от мягких контактных линз. Если со зрением нет особых проблем, можно смело выбрать мягкие модели. Также этот вариант подойдет людям, которые впервые собираются носить линзы.