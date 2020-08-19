Растаможка автомобилей: сборник новых фантазий

Украина потребляет огромное количество новых, а чаще подержанных авто. Доступность легковушек с пробегом привела к тому, что на улицах таких городов, как Киев, возникли перманентные пробки. Надо что-то делать. И наша власть – Кабмин и депутаты – в свойственной им манере предложили два взаимоисключающих подхода: удешевить ввоз, но усложнить регистрацию. Это по-нашему!



По статистике, на каждый проданный новый легковой автомобиль в нашей стране приходится четыре подержанных машины. В среднем выходит по 25 тыс. импортированных легковых авто с пробегом в месяц. При этом половина из них – “старички” возрастом свыше 10 лет.



Как их оценивать при растаможке – вопрос спорный и часто неразрешимый. Причем споры так плотно зашли в тупик, что в начале года Владимир Зеленский дал распоряжение ГФС организовать горячую линию для установления алгоритма справедливой оценки ввозимого б/у авто.



Вариантов установить справедливость было несколько. Бывший глава таможни Максим Нефедов предлагал определять остаточную стоимости б/у авто по так называемым каталогам Schwaсke. Это немецкий сервис оценки подержанных авто с учетом их комплектации и пробега.



Но возражали как граждане, так и специалисты. Спецы говорили, что на границе Польши с Украиной давно существуют СТО, которые оказывают услугу накрутки пробега. Скажем, машина проехала 50 тыс. км, а ей накручивают 500 тыс. км. А потом в аналогичной СТО в Украине отматывают назад. Такая авантюра снижает стоимость автомобиля по Schwaсke.



При этом обычная машина, просто выгодно купленная у европейских владельцев, может потянуть на цену вдвое выше, чем за нее реально уплатили. И вам доначислят кругленькую сумму.



Пошлина, НДС и военный сбор – это еще не вся фискальная нагрузка. Ко всему вышеперечисленному добавляется акциз. Его базовая ставка составляет 50 евро для автомобилей на бензине (100 евро для авто с объемом двигателя более 3 литров) и 75 евро для автомобилей на дизельном топливе (для двигателей объемом более 3 литров удваивается)

По сравнению с идентичными авто из ЕС, именуемыми “евробляхами”, американские на 20-30% дешевле. Этим в значительной степени объясняется их популярность. Американские авто тоже попадали бы под закон о льготном ввозе для ветеранов ООС, но пока непонятно вообще, можно ли их будет ввезти

Придется писать жалобу в Гостаможслужбу, идти в Административный суд, тратить время, нервы и деньги на адвокатов. Всего бы этого не было, если бы растаможка автомобилей стоила значительно меньше, чем... сам автомобиль. Но ситуация у нас такова, что порой это равные величины.Чтобы провести таможенное оформление автомобиля в Украине, нужно заплатить таможенную пошлину, чаще всего в размере 10% от стоимости автомобиля. Для новых авто она меньше, а, например, для дизельных автобусов больше. Дальше платится НДС в размере 20% от таможенной стоимости транспортного средства и военный сбор 1,5%.Пошлина, НДС и военный сбор – это еще не вся фискальная нагрузка. Ко всему вышеперечисленному добавляется акциз. Его базовая ставка составляет 50 евро для автомобилей на бензине (100 евро для авто с объемом двигателя более 3 литров) и 75 евро для автомобилей на дизельном топливе (для двигателей объемом более 3 литров удваивается). Эти ставки умножаются на коэффициент объема двигателя авто (в литрах) и коэффициент возраста. Максимальный – 15 (для машин возрастом 15 более лет).Десятилетний автомобиль с объемом двигателя 2 литра стоимостью 4 тыс. евро будет облагаться акцизом по формуле 10 (возраст) умножить на 2 (базовая ставка) и на 50 евро. Это $1000. Если машина старше, то и акциз будет больше. К нему добавляется пошлина и НДС. Выходит все вместе около 2,5 тыс. евро.При этом акциз не зависит от таможенной стоимости автомобиля, которую, если уйти от экспериментов со Schwaсke, можно оценить на “глазок” и в $5 тыс., и в $10 тыс. Да и Schwaсke, как сказано выше, не гарантирует объективности.На этой волне, под разговоры о том, как все дорого и несправедливо на рынке растаможки подержанных авто, в Верховной Раде возник законопроект №3704, которым предлагается освободить участников боевых действий (ветеранов АТО/ООС) от уплаты акцизного сбора при ввозе на территорию Украины транспортных средств, в том числе легковых и грузовых автомобилей (массой до 3,5 тонны), прицепов к ним, автобусов. Льгота предусматривается для ввоза не более одной единицы и при условии личного пользования таким транспортным средством.А ветераны с государственными наградами получают право не платить еще и НДС при условии, что общая сумма таможенных платежей импортируемому ими авто не превышает 43-х минимальных зарплат (на сегодня, до запланированного повышения с 1 сентября – это 203 089 грн).Другими словами, участникам войны на Донбассе разрешают ввозить дешевку и, чаще всего старье, потому что новый автобус за $7-10 тыс не купишь, и под это дают льготы. А почему только ветераны ООС получают право на эту льготу? А врачи, боровшиеся с COVID-19? Семьи погибших и раненных? Переселенцы и дети войны? При желании можно набрать с десяток категорий.Был у нас когда-то опыт в 90-е, когда “чернобыльские” и “афганские” организации завозили подакцизные товары по льготному режиму без налогов. Киев был наводнен контрабандным спиртом «Роялем». Но депутаты в основном молодые, они этого не помнят. Не зря говорят, что все новое – хорошо забытое старое. Тем более местные выборы на носу.Если ввоз "евроблях" собираются удешевить как минимум для отдельных категорий наших граждан, то правила регистрации автомобилей с пробегом будут существенно ужесточать. МВД и Кабмин сейчас работают над соответствующим проектом постановления.Его суть в том, что для подержанных машин придется подавать документы о регистрации транспортного средства за рубежом и официально переводить их на украинский язык. Причем это должны делать консульские учреждения МИД или официальные органы других государств.По новым правилам запрещается также регистрация авто в Украине на основании так называемой "карточки утилизации", которая заменяла техпаспорт. Прежде всего это касается регистрации авто с отметкой “не подлежит регистрации в США”.Специалисты говорят, что эта запись не свидетельствует о серьезных повреждениях машины и о том, что такой автомобиль представляет опасность для нового собственника. По нашим дорогам катаются машины в несравнимо более плохом техническом состоянии.Тем не менее, такая новация ставит под угрозу популярный ныне бизнес по импорту подержанных автомобилей из США, в том числе так называемых “биток”. В последние годы спрос на них в Украине постоянно растет: только в 2019 году из США было импортировано около 85 тыс. автомобилей.По сравнению с идентичными авто из ЕС, именуемыми “евробляхами”, американские на 20-30% дешевле. Этим в значительной степени объясняется их популярность. Американские авто тоже попадали бы под закон о льготном ввозе для ветеранов ООС, но пока непонятно вообще, можно ли их будет ввезти.Профильные автомобильные издания пишут, что даже в сервисном центре МВД не могут назвать точный перечень документов, которые понадобятся для регистрации авто из США. Одна из причин этого заключается в том, что в разных штатах документы выдаются по-разному и разными органами. Их полного перечня наши чиновники не имеют и как будут выходить из ситуации, пока не знают. Но это их не печалит. Поскольку новации в таможенном оформлении автомобилей у нас осуществляются почти ежегодно, к подобным нескладухам не привыкать.