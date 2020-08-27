«Асфальтовая болезнь» безработицы

Карантин закончился, а безработица продолжает расти. Причина не только в том, что многие граждане не смогли освоить систему онлайновой подачи заявки, когда Госслужба занятости была закрыта для очных приемов. Вместе с эпидемией страну накрыли медицинская и административная реформы. Они сокращают много рабочих мест для квалифицированных работников. А требуются в основном неквалифицированные. При этом в НБУ и Минэкономики понимают, что официальная статистика в сотни тысяч безработных (по 9 человек на место) – это лишь отображение тенденции. А реальный счет идет уже на миллионы. И дорожное строительство нас не спасет.



Немного скучных цифр. С 12 марта, когда начался карантин, по 1 июля статус безработного в Украине получили на 76% больше людей, чем за аналогичный период 2019 года – всего 324 тыс. человек.



На 20 августа этот показатель достиг 488 тыс. граждан, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На ту же дату в прошлом году в Украине было 276 тыс. официальных безработных. Пособие по безработице получают 411 тыс. украинцев.



На сегодняшний день в Украине уже 530 тысяч зарегистрированных безработных, из которых 431,3 тыс. получают помощь по безработице. И рост продолжается. Это говорит о том, что после снятия карантинных ограничений нормальная работа реального сектора не восстановилась. А те, кто надеялись, что все наладится и бизнес можно будет запустить заново, сильно ошибались.



За пять месяцев карантина 245 тыс. граждан нашли работу с помощью центров занятости, из них 168 тыс. имели статус безработного. Сделать это им было непросто: по состоянию на середину августа на одно рабочее место претендовало девять (!) безработных. Такого не было еще никогда.



Больше всего украинцев трудоустроили в таких отраслях, как сельское хозяйство – 46%, включая сезонных рабочих; перерабатывающая промышленность – 14% и торговля – 13%. Не вижу сферу высоких технологий. Мы же пригласили в Украину 5 тыс. белорусских IT-шников. И где для них рабочие места, если смотреть официальную статистику?



В плане более-менее приближенной к реальности статистики мне импонируют теоретические прогнозы НБУ и Минэкономики. Они считают в процентах от трудоспособного населения. Причем прогнозы Нацбанка более пессимистичны, чем Минэкономики: он прогнозирует показатель в 2021 году на уровне 10% от способных работать, а Минэкономики – 9,2%

Но врачи? Фармацевты? Инженеры? Их не так много. Почему они не нужны? У нас ведь большое строительство идет и галопирующий COVID-19. Два с половиной месяца жесткого карантина, который Украина “выхаркивает” до сих пор – это плод страха, что больницы будут переполнены и врачей на всех заболевших коронавирусом не хватит

Впрочем, когда речь идет об отчетах Госслужбы занятости (ГСЗ), нужно понимать, что это всего лишь статистическая формальность. Не более чем социология. То же самое, что и опрос нескольких тысяч респондентов, чтобы определить предпочтения масс в масштабах миллионов избирателей.Не стоит забывать, что из-за карантина все центры занятости прекратили работу и принимали заявки по интернету. Далеко не все люди могли быстро и грамотно подготовить фотокопии соответствующих документов. Неудивительно, что количество безработных через два месяца после окончания жесткого карантина растет.Это достучались те, у кого не получилось подать заявления дистанционно – на электронную почту центра занятости или зарегистрироваться через онлайн-портал государственных услуг "Дія". Другой банальный момент заключается в том, что у многих безработных просто закончились деньги. От слова “совсем”. И даже минимальный размер помощи по “карантинной безработице”, который в течение 30 дней после его завершения увеличили с 650 до 1000 грн., для них деньги.Поэтому в плане более-менее приближенной к реальности статистики мне импонируют теоретические прогнозы НБУ и Минэкономики. Они считают в процентах от трудоспособного населения. Причем прогнозы Нацбанка более пессимистичны, чем Минэкономики: он прогнозирует показатель в 2021 году на уровне 10% от способных работать, а Минэкономики – 9,2%.Если учесть, что в среднем у нас 16,3-16,6 млн. человек, которые в силу возраста и состояния здоровья могут работать, то уровень безработицы равняется в среднем 1,6-1,48 млн. человек. Это, обращаю ваше внимание, в следующем году. Дальше и Минэкономики, и Нацбанк обещают спад: 2022 год – 8,5% безработных от 16,66 млн. человек; 2023 год – 8% от 16,84 млн. человек.А пока все очень плохо. Гипотетические подсчеты показывают, что до 3,1 млн. украинцев, или 17% от рабочей силы в стране, находились, а многие еще находятся в состоянии скрытой или явной безработицы. Занятость этих людей была уменьшена, их отправляли в неоплачиваемый отпуск, они не имели возможности заработать на жизнь. Но в большинстве случаев это никак не оформлялось официально. То же касается и поиска новой работы для утративших ее окончательно и бесповоротно.Когда ГСЗ говорит о трудоустройстве 245 тыс. граждан, все понимают – эта тенденция в целом верна, но абсолютные цифры отражают ситуацию в миниатюре. А вот новость о том, что на одно рабочее место претендуют девять безработных, это уже тревожный звоночек. Бизнес еще не оправился-таки от противоэпидемических мероприятий и не наращивает, а наоборот сокращает персонал. В том числе и по причине повышения с 1 сентября минимальной зарплаты до 5 тыс. грн.Честно говоря, мало, кто ищет через Госслужбу занятости прилично оплачиваемую работу. Коммерсанты предпочитают рекрутинговые фирмы, госслужащие идут по знакомству и через конкурсы (нередко – два в одном). В официальные центры безработицы обращаются не за переквалификацией и новыми карьерными устремлениями, а за пособием и официальным статусом.Спектр предлагаемых тут вариантов трудоустройства рассчитан на невзыскательного клиента. Как констатируют в самой службе занятости, среди пристроенных ими работников наибольшим спросом пользовались квалифицированные рабочие с инструментом; специалисты по обслуживанию и эксплуатации оборудования; работники сферы торговли и услуг и неквалифицированные работники.Другими словами, сварщики со своими сварочными аппаратами, сантехники и электрики, способные что-то починить руками, продавцы и швеи, разнорабочие, грузчики, уборщики, в общем, тягловая сила, с голодухи готовая на любую работу за скромную оплату. И тут, кстати, желающих не так много – нация еще недостаточно изголодалась, чтобы продаваться в рабство прямо на территории отчизны. Почему-то рабство за границей выглядит как более привлекательный вариант. Видимо, в каждом заробитчанине скрыт за потайной дверкой любопытный турист.Что меня удивило, по последним данным ощутимо меньше оказался спрос на профессионалов – инспекторов, провизоров, экономистов, инженеров и врачей. Ладно, экономисты и юристы. Частные вузы уровня “образовательной забегаловки” плодят популярные ныне специальности сотнями тысяч. Не знаю, как экономистов, а юристов у нас намного больше, чем дворников. Понятно, что потребности в таком количестве образованной рабсилы на рынке нет.Но врачи? Фармацевты? Инженеры? Их не так много. Почему они не нужны? У нас ведь большое строительство идет и галопирующий COVID-19. Два с половиной месяца жесткого карантина, который Украина “выхаркивает” до сих пор – это плод страха, что больницы будут переполнены и врачей на всех заболевших коронавирусом не хватит. А тут оказывается, что есть лишние врачи. Да и провизоров, казалось бы, так нужных в аптеках – избыток.Почему? Ведь на обучение квалифицированного инженера, врача или провизора нужно затратить немало сил и средств? Возможно, причина кроется в реформах. Из-за второго этапа медреформы имени Супрун закрываются специализированные медицинские учреждения. Административная реформа и укрупнение районов (129 районов вместо 490 существующих) приведут к закрытию около 300 отделений госбанков, увольнению рядовых сотрудников районных администраций и т.д.Взамен правительство обещает создать 500 тыс. новых рабочих мест по программе «Большое строительство» и около нее. Спасибо, конечно, за отеческую заботу о населении. Но мы же возмущались советской женщиной, которая и коня на скаку остановит, и дорогу заасфальтирует. Дело в том, что по статистике 60% безработных в Украине – это как раз женщины. А каждый второй соискатель вакансий – с высшим образованием. Поэтому закатать проблему в асфальт не получится. А как ее решить, похоже, никто не знает.