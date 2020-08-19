НБУ обязал банки информировать клиентов о размере кредитного лимита

С 1 сентября 2020 года банки будут обязаны своевременно уведомлять клиентов об установлении, увеличении или уменьшении кредитных лимитов. Соответствующая норма содержится в постановлении НБУ о раскрытии полной информации об услугах в рекламе и на веб-сайтах банков.



Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.



Среди прочего банки будут обязаны четко информировать клиентов в смс-сообщениях, интернет-банкинге, мессенджере или электронной почте (в зависимости от того, какой канал связи выбрал потребитель) о сумме средств на текущем счете клиента и отдельно о размере кредитного лимита его карточки.



Как отмечается в сообщении, в НБУ продолжают поступать обращения граждан о "ложном" смс-информирование: когда банки присылают клиентам сообщение об остатке на счете, но этот остаток формируется не только из собственных средств, а еще и из кредитного лимита.



"В результате клиенты не понимают, сколько фактически средств осталось на счету, соответственно могут воспользоваться кредитными средствами, даже не осознавая этого", - отмечают в НБУ.

