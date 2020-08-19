Дело Омеляна по недостоверному декларированию закрыли

Высший антикоррупционный суд закрыл дело о недостоверном декларированим экс-министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном из-за истечения сроков давности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС. "Вчера, 18 августа, коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство бывшего министра инфраструктуры Украины и освободила последнего от уголовной ответственности...



...по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации), в связи с истечением сроков давности", - говорится в сообщении.



Отмечается, что уголовное производство в отношении обвиняемого поступило на рассмотрение ВАКС 25 сентября 2019 года и, согласно обвинительному акту, содержало обвинение в представлении бывшим министром инфраструктуры Украины деклараций 2015 и 2016 годы с указанием недостоверной информации на сумму 3 034 532,16 грн и 8 024 419,10 грн соответственно.



"Сроки давности по первому эпизоду предъявленного обвинения истекли 5 ноября 2019 года, а по второму - 30 марта 2020 года", - отмечается в сообщении.



Также по истечении указанных сроков обвиняемому дважды разъяснялось право на освобождение от уголовной ответственности. Однако последний оба раза настаивал на продлении судебного разбирательства, и только 18 августа 2020 года обратился в суд с соответствующим ходатайством.



В общем, за время рассмотрения уголовного производства судом было назначено 25 судебных заседаний, проведено исследование документов и заключений экспертиз, совокупно насчитывавших 29 томов, осмотрено с участием специалиста вещественные доказательства, допрошены 18 свидетелей и 2 эксперта.

