Лукашенко пообещал разобраться с протестующими
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко назвал забастовку стране "угрозами и атакой" на рабочих заводов и фабрик. Он заявил об "угрозах в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих".
Об этом Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности, передает "БелТА".
По его словам, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются.
"Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - заявил он.
Отметим, сегодня уже 11-й день протестов в стране, в частносты четвертый день национальной забастовки. Люди требуют провести новые выборы президента, однако Лукашенко говорит, что этого не будет.
Источник: РБК-Украина
13:06