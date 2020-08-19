Лукашенко пообещал разобраться с протестующими

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко назвал забастовку стране "угрозами и атакой" на рабочих заводов и фабрик. Он заявил об "угрозах в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих".



Об этом Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности, передает "БелТА".



По его словам, сложности в плане общественно-политической ситуации остаются.



"Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся", - заявил он.



Отметим, сегодня уже 11-й день протестов в стране, в частносты четвертый день национальной забастовки. Люди требуют провести новые выборы президента, однако Лукашенко говорит, что этого не будет.

