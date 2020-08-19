Украинских моряков будут тренировать военные НАТО

Великобритания начинает тренировочную миссию для усиления способности ВМС Украины. Об этом в среду, 19 августа, сообщил британский министр обороны Бен Уоллес, который находится с визитом в Киеве, пишет Интерфакс-Украина.



Он также сообщил, что осенью Великобритания направит корабли Королевских ВМС в Черное море, где они проведут тренировку совместно с ВМС ВСУ.



По словам министра, Великобритания уже провела подготовку тысяч украинских военных по широкому перечню навыков, от основ первой медицинской помощи до оперативного планирования.



"Инициатива по морской подготовке "сделает возможной еще более тесное сотрудничество между НАТО и вооруженными силами стран мира и позволит увеличить преимущества полученного Украиной статуса Партнера расширенных возможностей НАТО", - сообщил Уоллес.



Отмечается, что Минобороны Великобритании увеличивает свою поддержку ВСУ, координируя международную учебную инициативу в сфере военно-морских сил, которая со следующего месяца начнет действовать с участием экспертов Королевских ВМС и стран-партнеров.



Курсы будут проводить военнослужащие Королевских ВМС, а также их коллеги из Швеции, Канады и Дании в таких дисциплинах, как навигация, оперативное планирование, подготовка военных водолазов, наблюдение за морской обстановкой, пожаротушение и ремонт повреждений. Ожидается, что в ближайшее время к этой инициативе присоединятся больше стран.

