Лукашенко об оппозиции: уже делят портфели

Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности в среду, 19 августа, назвал оппозицию "черной сотней", которая уже делит портфели, сообщает БелТА.



"Я уже об этом говорил: создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - сказал Лукашенко.



"Хочу повторно напомнить: создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом", - добавил он.



Лукашенко подчеркивает, что любые перемены должны осуществляться в рамках законодательства и правового поля.



"Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в Конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована. И насколько это возможно, и насколько это будет поддержано населением, от этого зависит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрании органов власти", - заявил он.



"Вы меня поймите, что у меня нет другого выхода, как удержать страну в рамках правового поля согласно этой Конституции. В противном случае нами будут управлять другие", - добавил он.

