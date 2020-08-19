В шести областях откроют дополнительные больницы для зараженных COVID

В Украине открывают новые учреждения здравоохранения для приема больных коронавирусом из-за того, что количество загруженных коек в больницах значительно возросло в 6 регионах. Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко, пишет УП.



"В частности это такие регионы как город Киев, Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская и Ровенская области. В этих областях, сегодня, 19 августа, будут введены дополнительные больницы для помощи больным коронавирусной инфекции ", - заявил Ляшко.



Еще, по его словам, будут развернуты дополнительные койки, а Национальная служба здоровья Украины будет заключать дополнительные договоры с этими больницами для того, чтобы все, кто нуждается в медицинской помощи вовремя ее получали, а больницы имели средства на оплату работы медицинских работников.



"Дополнительно напомню, что все органы местного самоуправления должны обеспечить как минимум 80% коек с централизованным подводом кислорода для больных с COVID-19", - уточнил Ляшко.

