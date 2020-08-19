Лукашенко раздал силовикам поручения по ситуации в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил погранслужбе страны усилить охрану гарниц. О распоряжениях Лукашенко по итогам заседания Совета безопасности в среду, 19 августа, пишет БелТА.



"Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают... Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую", - заявил он.



Минобороны Беларуси Лукашенко поручил следить за передвижением войск НАТО на территорию Польши и Литвы. "Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения", - сказал он.



МВД Лукашенко поручил не допускать беспорядков в стране, и особенно в Минске.



Он также потребовал защитить рабочие коллективы от угроз улицы. "Если кто-то в средствах массовой информации - ОНТ, БТ, еще где-то - хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли - уходите. Но защитить коллективы нужно. И это наша сегодня задача. Она актуальна", - добавил президент.



Комитету государственной безопасности Лукашенко поручил выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования.



МИД страны поручено довести до руководителей западных государств информации о ситуации в Беларуси. "И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - поручил Лукашенко.



СМИ Лукашенко поручил разъяснять белорусам, что "программы этой "черной сотни" - путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства". "Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом - русскими, россиянами. Этого допустить нельзя. Поэтому надо активизироваться средствам массовой информации", - заявил Лукашенко.

